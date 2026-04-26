CUMHURIYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali’ne katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan festivalde çocuklarla yakından ilgilenen Kandemir, etkinliğin toplumsal dayanışma ve umut açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI”

Festivalde yaptığı değerlendirmede çocukların yüzündeki mutluluğun her şeyden değerli olduğunu vurgulayan Kandemir, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi bizlere umut ve güç veriyor. Onların mutlu olduğu bir toplum, yarınlara daha güvenle bakar” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kandemir, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek, “Bu güzel etkinlikte emeği geçen başta Alanya Belediyemiz olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan her adım çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA SAĞLIK VE BAŞARI DİLEĞİ

Açıklamasının sonunda tüm çocuklara seslenen Kandemir, “Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir gelecek diliyorum. Onların hayallerini gerçekleştirebildiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Festival, gün boyu süren etkinlikler ve yoğun katılımla Alanya’da bayram coşkusunu aratmayan anlara sahne oldu.

Kaynak: CHP Alanya BÜLTEN