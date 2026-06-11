Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öne sürülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Enis Arıkan'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak haberin yayımlandığı saat itibarıyla savcılık veya ilgili resmi kurumlardan doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Edinilen iddialara göre soruşturma kapsamında İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz kamuoyuna açıklanmış bilgi bulunmuyor. Bu nedenle gözaltı iddiasının resmi makamlar tarafından doğrulanması bekleniyor.

Enis Arıkan, son yıllarda televizyon dizileri, tiyatro projeleri ve sunuculuk çalışmalarıyla geniş kitleler tarafından tanınan isimler arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin savcılık, emniyet veya Arıkan'ın avukatlarından yapılacak açıklamaların gün içinde netlik kazandırması bekleniyor.