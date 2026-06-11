ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu, popüler bir film serisinin yeni prömiyerine ev sahipliği yaptı. Basına yansıyan haberlere göre, gecenin onur konuğu olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift, etkinlikteki şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin gala için tercih ettiği fiyonklu ve çiçek desenli elbisenin, Türk modacı Erdem Moralıoğlu tarafından tasarlandığı açıklandı.

Etkinlik sırasında piyano başına geçen Swift, serinin yeni filmi için özel olarak bestelediği "I Knew It, I Knew You" adlı parçasını katılımcılar için seslendirdi. Söz konusu film serisine duyduğu hayranlığı dile getiren sanatçı, beş yaşından bu yana bu yapım için bir şarkı yazmayı hayal ettiğini belirtti. Swift, projede yer almanın kendisi için taşıdığı anlamı, "Bu filmlerin küçük bir parçası olmak benim için dünyalara bedel" sözleriyle aktardı.

TÜRK TASARIMCININ KÜRESEL BAŞARISI

Dünyaca ünlü yıldızların kırmızı halı etkinliklerinde ve dev organizasyonlarda Türk tasarımcıların imzalarını taşıyan kıyafetleri tercih etmesi, uluslararası moda dünyasında dikkat çekiyor. Özellikle Erdem Moralıoğlu gibi küresel alanda tanınan isimler, prestijli Hollywood etkinliklerinde yer alarak Türkiye'nin tasarım vizyonunu dünya vitrinine taşımaya devam ediyor.