Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi Bankası şubesine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonrası şubenin kepenk ve camlarında kurşun izleri tespit edildi.

Olay sabah saatlerinde banka görevlilerinin şubeye gelmesiyle fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gazi Caddesi’nde şube çevresinde inceleme yapıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Banka şubesi geçici olarak hizmete kapatıldı. Şube girişine, işlemler için diğer şubelerden destek alınabileceğine dair bilgilendirme yazısı asıldı.

Saldırının, iş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda tepki çeken fıkranın ardından yaşanması dikkat çekti. Koç’un sözleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Diyarbakır’daki olaydan önce İstanbul Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’ne, ardından Antalya Kepez’de Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Maltepe’deki saldırıyla ilgili 2 kişi, Antalya’daki olayla ilgili ise 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Diyarbakır’daki saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.