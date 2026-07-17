CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı son kararla Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Cot görevlerinden alındı.

Daha önce Konyaaltı İlçe Başkanı'nın da görevden alınmasıyla birlikte Antalya'da son süreçte görevden alınan ilçe başkanı sayısı dörde yükseldi.

Antalya teşkilatında yeniden yapılanma

Görev değişiklikleri, CHP'de yaşanan "mutlak butlan" kararının ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinin Antalya ayağı olarak değerlendiriliyor. İl yönetiminin ardından ilçe örgütlerinde de yapılan değişikliklerle teşkilat yapısının yeniden şekillendirildiği ifade ediliyor.

Parti yönetiminin önümüzdeki dönemde teşkilatlarda yeni görevlendirmeler yapması beklenirken, alınan kararların örgüt içinde farklı değerlendirmelere neden olduğu belirtiliyor.

Gözler yeni MYK toplantılarında

CHP kulislerinde, Antalya'daki görev değişikliklerinin devam edebileceğine yönelik çeşitli iddialar konuşuluyor. Ancak bu iddialar hakkında CHP Genel Merkezi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Özellikle bazı ilçe başkanlıklarında da değişim yaşanabileceği öne sürülürken, söz konusu bilgiler şu aşamada kulis iddiası niteliği taşıyor.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek MYK toplantılarının ardından Antalya teşkilatında yeni görev değişikliklerinin olup olmayacağı netlik kazanacak.