Televizyon ekranlarının popüler yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 21. bölümünde yarışan İstanbullu Ayşe Sema Karaduman, dikkat çeken bir performansa imza attı. 66 yaşındaki yarışmacı, bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin liralık teklifi kabul ederek büyük ödülle stüdyodan ayrıldı.

Eşiyle birlikte Uzak Doğu seyahatine çıkma hayali kurduğunu belirten Karaduman, yarışmaya 21 numaralı kutuyla başladı. Belirli bir stratejisi olmadığını ve tamamen içgüdüleriyle hareket ettiğini ifade eden yarışmacı, ikinci turda 5 milyon liralık büyük ödülü tablosundan sildirmesine rağmen oyundan kopmadı. Peş peşe açılan mavi kutularla moral bulan Karaduman'ın eşiyle yaptığı görüntülü görüşme stüdyoda duygu dolu anlara sahne oldu.

RİSK YÖNETİMİ VE BANKA TEKLİFİ

Beşinci turun sonunda bankadan gelen 700 bin liralık teklifi geri çeviren yarışmacı, risk alarak kutu açtırmaya devam etti. Altıncı turda 1 lira ve 10 bin liralık düşük rakamları bularak tablosunu güçlendiren Karaduman, program tarihinin kayda değer banka tekliflerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, banka yarışmacıya tam 1 milyon 500 bin lira önerdi.

TEKLİF REDDEDİLSEYDİ NE OLACAKTI?

"Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz" diyerek bu cazip teklifi kabul eden Karaduman, oyunu noktaladı. Yarışmanın formatı gereği yapılan sağlama turunda, yarışmacının devam etmesi halinde ilk iki tercihinde 5 milyon ve 2 milyon liralık kutuları açtıracağı görüldü. Bu senaryoda bir sonraki banka teklifinin 1 milyon 200 bin liraya düşeceği hesaplandı. Kendi seçtiği 21 numaralı kutudan ise sadece 100 bin lira çıkan yarışmacı, istatistiksel ve matematiksel olarak en doğru zamanda yarışmadan çekilerek hayallerine ulaşmak için gerekli ödülü garantilemiş oldu.