Galatasaray yönetimi, kulüp tarihine geçen Arjantinli forvet Mauro Icardi için özel bir veda organizasyonu planlıyor. Basına yansıyan haberlere göre, Başkan Dursun Özbek usta golcüye bir veda maçı düzenlenmesi amacıyla resmi adımları attı.

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan oyuncunun menajerine özel bir mektup gönderildiği bildirildi. Özbek'in mektubunda, Icardi'yi görkemli bir jübile maçıyla uğurlama isteği vurgulandı. Arjantinli yıldızın bu teklife henüz resmi bir yanıt vermediği, ancak organizasyona sıcak bakmasının beklendiği öne sürüldü.

UNUTULMAZ İSTATİSTİKLER

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı günden itibaren hücum hattının vazgeçilmezi olan 33 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda toplam 134 resmi müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 77 kez sarsarak önemli bir başarıya imza attı.

MODERN FUTBOLDA VEDA MAÇLARI NE İFADE EDİYOR?

Modern futbolda kulüpten ayrılan yabancı oyuncular için resmi bir jübile veya veda maçı düzenlenmesi oldukça nadir rastlanan bir durum olarak biliniyor. Icardi'nin bu teklifi kabul etmesi halinde, organizasyonun hem taraftarlar için tarihi bir anı hem de kulüp adına büyük bir spor etkinliğine dönüşmesi öngörülüyor.