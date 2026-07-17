Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde kültür turizmine katılan Uzak Doğulu turistler, güneşten korunmak için aldıkları yoğun tedbirlerle dikkati çekiyor. Yaz aylarında kente gelen ziyaretçiler, sıcak havaya karşı farklı önlemler geliştiriyor.

Avrupalı, Rus ve İskandinav turistler sahillerde denize girmeyi tercih ederken; Güney Kore, Japonya ve Çin'den gelen kafileler Kapadokya ve Pamukkale'nin ardından Kaleiçi sokaklarında boy gösteriyor. Vücutlarının yanmaması için azami gayret gösteren turistlerin; uzun kollu giysiler, şemsiyeler ve tüm yüzü kapatan maskelerle tarihi mekanları gezdiği görülüyor.

UZMANLARDAN KRİTİK SAAT UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Yaylalı'nın aktardığına göre, kent genelinde hava sıcaklıkları 32 ile 36 derece arasında, mevsim normallerinde seyrediyor. Yaylalı, güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasına işaret ederek; yaşlıların, kronik hastaların ve çocukların dışarı çıkarken tedbirli olmalarını tavsiye etti.

UZAK DOĞU'DA BEYAZ CİLT NEDEN ÖNEMLİ?

Asyalı turistlerin güneşe karşı gösterdiği bu hassasiyetin temelinde genetik faktörlerin yanı sıra köklü kültürel kodlar yatıyor. Uzak Doğu toplumlarında pürüzsüz ve beyaz cilt; gençliğin, temizliğin ve yüksek statünün sembolü olarak kabul ediliyor. Bronzlaşmak ise tarihsel olarak açık alanda ve tarlada çalışmayı çağrıştırdığı için alt sınıfın bir göstergesi olarak algılanabiliyor. Erken yaşlanma, cilt lekeleri ve güneş alerjisi korkusu da turistleri maske kullanımına yöneltiyor.

Antalya'da deniz turizmine alternatif olarak kültür turlarına ilgi gösteren Uzak Doğulu misafirlerin bu tercihleri, turizm sezonunun kültürel alanlara yayılması açısından yakından takip ediliyor.