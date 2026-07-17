İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis oturumunda, İZSU

Genel Müdürlüğü'nün içme suyu tarifelerindeki fiyatlandırma politikası tartışmalara neden oldu. Sabah'ın aktardığına göre, 1 Haziran'da yürürlüğe giren zamlı su tarifesinin mayıs ayındaki kullanımlara da yansıtıldığı belirtildi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Haziran'da okunan su sayaçlarına mayıs ayının 24 günlük tüketiminin de dahil edildiğini ifade etti. Yıldız, bu uygulama nedeniyle İzmirlilerin cebinden toplamda 1,5 milyar liraya yakın fazla para çıktığını savundu.

KIST FATURA UYGULANMADI İDDİASI

Fiyat değişikliklerinde tüketimin gün bazında eski ve yeni tarifeye bölünerek hesaplanmasını sağlayan sisteme dikkat çeken Yıldız, elektrik ve telekomünikasyon şirketlerinin bu yöntemi kullandığını hatırlattı. Örnek bir fatura üzerinden hesaplama yapan Yıldız, 5 Haziran'da okunan 28 günlük bir faturanın 24 gününün mayıs ayına ait olmasına rağmen tamamının haziran ayındaki zamlı tarifeden ücretlendirildiğini dile getirdi. İddiaya göre, normal şartlarda 1550 lira olması gereken örnek bir fatura bu hesaplama yöntemiyle 3 bin 106 liraya ulaştı. Konutlarda fatura başına bin ila 1500 lira arasında, sitelerde ise 50 bin ila 100 bin lira arasında fazla tahsilat yapıldığı öne sürüldü.

KIST FATURA UYGULAMASI NEDİR?

Tüketici mevzuatında yer alan kıst fatura uygulaması, tarife değişikliklerinin yaşandığı geçiş dönemlerinde fatura adaletsizliğini önlemek amacıyla kullanılıyor. Sayaç okuma tarihi ile tarife değişikliği tarihi arasındaki günler hesaplanarak, aylık toplam tüketim miktarı eski ve yeni fiyatlar üzerinden oransal olarak bölünüp faturalandırılıyor.

Konuya ilişkin eleştirilere yanıt veren Meclis Birinci Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise mevzuat gereği atık yönetimi harcamalarının tahsil edilmek zorunda olduğunu belirtti. Yıldır, toplam maliyetin ilgili abonelere paylaştırılması aşamasında konut tarifelerini düşük tutmaya yönelik bir politika izlediklerini ifade etti.