Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci birleşiminde, kentteki iki spor kulübüne yönelik toplam 36 milyon liralık nakdi destek paketi karara bağlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, ödenek talebinin meclis üyelerince onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı habere göre, komisyon incelemesinde Antalyaspor Kulübü'ne 20 milyon TL, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne ise 16 milyon TL nakdi yardım yapılması uygun bulundu. Gündemin 28'inci maddesinde yer alan bu bütçe planlaması, meclis onayının ardından resmiyet kazanacak.

YASAL DAYANAK VE BELEDİYE KANUNU

Söz konusu yardım kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi kapsamında hukuki zemine oturtuluyor. İlgili yasanın sporu teşvik etmeyi amaçlayan (b) fıkrası, yerel yönetimlere amatör ve profesyonel altyapılara nakdi yardım yapma yetkisi veriyor. Bu yasal çerçeve, büyükşehir belediyesinin mali zorluk çeken bölge takımlarına düzenli kaynak aktarabilmesinin önünü açıyor.

BİR YILLIK DESTEK 52 MİLYON LİRAYI BULACAK

Ekonomik zorluklarla mücadele eden kırmızı-beyazlı ekibe yönelik belediye destekleri geçmiş aylarda da meclis gündemine gelmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor'a şubat ayındaki olağan devam meclis toplantısında 30 milyon TL, geride bıraktığımız aralık ayında ise 2 milyon TL ödenek sağlamıştı.

Temmuz ayındaki 20 milyon liralık yeni paketin de meclisten geçmesi halinde, Akdeniz temsilcisine son bir yıl içerisinde yerel yönetim tarafından sağlanan toplam nakdi yardım miktarı 52 milyon TL'ye ulaşmış olacak. Aktarılacak olan bu kaynağın, kulübün kısa vadeli mali yükümlülüklerini karşılamasında önemli bir etken olması öngörülüyor.