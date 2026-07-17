Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, 19 Temmuz Pazar akşamı Antalya Bahçe sahnesinde düzenlenecek "Roman Gecesi" konseptli etkinlikte sahne almaya hazırlanıyor. Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre, kapıların saat 20.00'de açılacağı etkinlik saat 21.00'de başlayacak.

Son dönemde çıkardığı "Hadi Oyna Bana" adlı şarkısıyla dikkat çeken Durmaz, gecede 9/8'lik ritimlerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Konser boyunca sanatçıya DJ performansları, darbuka şovları ve oryantal dans gösterileri eşlik edecek.

ETKİNLİK KURALLARI VE YAŞ SINIRI NEDİR?

Etkinlik için belirlenen kurallar kapsamında 12 yaş sınırı uygulanacak. Açıklamaya göre, 12 yaş altı çocuklar alana alınmazken, 12-18 yaş grubundaki izleyiciler ancak ebeveynleri eşliğinde konsere katılabilecek. Bilet fiyatlarının 990 TL olarak belirlendiği organizasyonda, her katılımcının bilet sahibi olması ve yanında kimlik bulundurması zorunlu tutuluyor.

ALANA HANGİ EŞYALARLA GİRİLEMEZ?

Konser güvenliğini sağlamak amacıyla alana yanıcı, patlayıcı, kesici ve delici aletlerin girişine izin verilmeyecek. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesinin yasaklandığı etkinlikte, profesyonel ses ve görüntü kayıt cihazları da içeri alınmayacak. Organizatörler, konserin her türlü hava koşulunda gerçekleştirileceğini bildirerek, katılımcıların hava şartlarına uygun kıyafetler tercih etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bilet alan izleyicilerin, etkinlik sırasında çekilecek fotoğraf ve videoların tanıtım amaçlı kullanımını peşinen kabul ettiği belirtildi.