Antalya'da yükselen hava sıcaklıkları, yılanların doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine yönelmesine neden oldu. Özellikle kırsal kesimlere yakın mahallelerdeki meskenlerden itfaiyeye gelen yılan ihbarlarının günde 10'a ulaştığı bildirildi. Ekipler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yetkililerden Selamettin Sağlam'ın aktardığına göre, itfaiye birimleri bahçe veya açık arazilerdeki doğal yaşam alanlarına müdahale etmiyor. Ekipler yalnızca doğrudan yaşam alanlarına, yani evlerin içerisine giren ve tehlike oluşturan vakalarda vatandaşlara destek sağlıyor.

YILANLAR EVLERDE HANGİ NOKTALARA SAKLANIYOR?

Zemin seviyesindeki daireler ve giriş katlar yılan girişleri açısından en yüksek riski taşıyor. Sağlam'ın açıklamalarına göre, banyo ve tuvaletlerdeki açık giderler yılanların ev içine sızması için yaygın bir yol oluşturuyor. Ayrıca kapı önlerindeki ayakkabılıkların alt veya üst kısımları da bu canlıların sıklıkla saklandığı alanlar arasında yer alıyor.

KORUNMAK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Uzmanlar, ev çevresinde gereksiz eşya yığınlarının bulundurulmamasının alınacak ilk önlem olduğunu vurguluyor. Gider borularının kapalı tutulması, dışarıyla bağlantısı olan tüm deliklerin onarılması ve zemine yakın pencerelerde mutlaka sineklik kullanılması büyük önem taşıyor.

Kimyasal önlemler kapsamında ise kükürt kullanımının yılanları uzaklaştırmada etkili bir yöntem olduğu belirtiliyor. Vatandaşların, ev çevrelerini güvenli hale getirmek için profesyonel ilaçlama firmalarından veya yerel yönetimlerin ilgili birimlerinden destek alabileceği ifade ediliyor.