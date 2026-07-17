Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin asayiş denetimleri sırasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan Motosikletli Asayiş Timleri, dün bölgede genel güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Kontroller esnasında durdurulan S.G. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANIYORDU

Yapılan incelemelerde, S.G.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Durumun anlaşılması üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖLGEDE DENETİMLER SIKLAŞTI

Nüfus hareketliliğinin sürekli yoğun olduğu Alanya genelinde, kolluk kuvvetlerinin aranan şahıslara yönelik şok uygulamaları aralıksız devam ediyor. Özellikle motosikletli asayiş timlerinin dar alanlarda ve ana arterlerde yürüttüğü anlık GBT kontrollerinin, suçluların tespit edilmesinde ve kamu güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynadığı aktarıldı.