Antalya Körfez'in aktardığına göre, Antalya'nın tarihi simgesi Kaleiçi bölgesinde yüzyıllardır ayakta kalan 78 adet pahlı köşe tespit edildi. Osmanlı şehircilik anlayışının önemli bir yansıması olan bu mimari detaylar, hem estetik görünümleri hem de dönemin ulaşım sorunlarına getirdiği pratik çözümlerle kültür turizmine değer katıyor.

PAHLI KÖŞE UYGULAMASI NEDEN YAPILIYORDU?

Geleneksel Türk mimarisinde keskin bina köşelerinin kırılarak yumuşatılması işlemi pahlamak olarak adlandırılıyor. Geçmiş dönemlerde dar sokaklarda at arabalarının rahatça dönüş yapabilmesi için tasarlanan bu yöntem, aynı zamanda yapıların çarpma kaynaklı hasar görmesini engelliyordu. Ulaşım güvenliğini artıran bu pratik çözüm, tarihi evlerin uzun yıllar boyunca korunmasına da doğrudan katkı sağladı.

SÜSLEMELERDEKİ YEDİ ANA GRUP NELERİ İÇERİYOR?

Kaleiçi sokaklarında günümüze ulaşan 78 pahlı köşenin büyük bir kısmı, dönemin taş işçiliği zarafetini yansıtan zengin bezemeler barındırıyor. Uzman araştırmalarına göre, köşelerin tepe noktalarındaki süslemeler testere formu dahil olmak üzere yedi ana grupta sınıflandırılıyor. Bu ana grupların ayrıca kendi içinde altı farklı alt tipe ayrıldığı belirtiliyor. Her bir köşe, ziyaretçilere taş işçiliğinin farklı örneklerini sunuyor.

KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI NEDİR?

Bölgeyi ziyaret eden turistler, tarihi sokaklardaki yürüyüşleri sırasında bu mimari ayrıntıları yakından inceleme imkanı buluyor. Şehir turları düzenleyen rehberler, Osmanlı şehir planlamasının inceliklerini ve taş ustalarının işçiliğini ziyaretçilere detaylı şekilde aktarıyor. Mimarlar, deniz turizmiyle öne çıkan şehirde bu tür özgün yapı unsurlarının korunarak geleceğe taşınmasının, tarihi mirasın devamlılığı açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.