ANTALYA'nın Serik ilçesinde vatandaşları yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran çok sayıda vatandaş, farklı yöntemlerle dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. İhbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kapsamlı çalışma yürüttü.

Sosyal medya, IBAN ve kripto para yöntemi

Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin farklı illerden hareket ederek sosyal medya platformları, banka IBAN hesapları, kripto para transferleri ve telefon görüşmeleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 10 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 1'i kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri, dolandırıcılık ağına ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürürken, olayla bağlantısı olabilecek başka kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. Yetkililer, benzer yöntemlerle dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların tanımadıkları kişilere para göndermemeleri ve şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurmaları konusunda uyarılarda bulundu.