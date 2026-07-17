Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde Türkler Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden üç TIR henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmadı. Sağlık ekipleri olay yerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirirken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle Alanya istikametinde trafik uzun süre ağır ilerledi. Hasar gören TIR'ların kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, mümkün olan durumlarda alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.