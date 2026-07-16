ANTALYA, uluslararası gastronomi arenasının en prestijli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 15- 17 Nisan 2027 tarihlerinde düzenlenecek olan 'Gourmand Awards 2027' hazırlıkları kapsamında; World Gourmand Awards Genel Müdürü Édouard Cointreau, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, yazar ve kent araştırmacısı Emin Altıner ile Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AciMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zanbak, Antalya Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Gourmand Awards 2027’nin hazırlık süreçleri, uluslararası katılım planlamaları ve organizasyonun koordinasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ziyarette yaptığı açıklamada Antalya'nın gastronomi zenginliğini uluslararası arenalarda daha görünür kılmanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Hulusi Şahin, Gourmand Awards 2027 organizasyonunun tüm paydaşların iş birliği içerisinde başarıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

ANTALYA'NIN GASTRONOMİ MİRASI DÜNYA ÇAPINDA TANITILACAK

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce gastronomi yazarı, editör, uluslararası yayıncı ve dünyaca ünlü şefi Antalya’da bir araya getirecek olan organizasyon; Antalya’nın köklü mutfak kültürünü, coğrafi işaretli ürünlerini ve eşsiz gastronomi mirasını dünya çapında tanıtma imkanı sağlayacak. Gourmand Awards 2027, Antalya'nın sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte bir gastronomi merkezi olarak tescillenmesine önemli katkı sunacak.

Kaynak: DHA