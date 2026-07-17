Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi sakinleri, bölgede 24 saat hizmet veren semt polikliniğine karşın nöbetçi eczane bulunmaması nedeniyle imza kampanyası başlattı. Gece saatlerinde reçeteli ilaçlarını almak isteyen vatandaşlar, en yakın eczane için 30 kilometre mesafedeki Serik merkezine veya Aksu ilçesine gitmek durumunda kalıyor.

Serik Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak dört yıl önce açılan Gebiz Semt Polikliniği, civardaki yaklaşık 25 mahalleye kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Ancak bölgede faaliyet gösteren dört eczanenin tamamı saat 18.00 itibarıyla mesaiyi bitiriyor. Acil durumlarda muayene olabilen hastalar, doktorların yazdığı ilaçları sabah 08.00'e kadar temin edemiyor.

KAYMAKAMLIKTAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Gebiz Mahalle Muhtarı Muharrem Aktaş'ın aktardığına göre, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği bölgede sağlık hizmetinin bütünlüğü eczane eksikliğiyle kesintiye uğruyor. Çevre mahalle muhtarlarının da desteğiyle toplanan imzalar, nöbet sistemi talebiyle Serik Kaymakamlığı'na teslim edildi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Başaran ise özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalar için bu durumun ciddi risk oluşturduğunu, gece ateşi çıkan bir çocuğun ilacını almak için araçsız ailelerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

KIRSALDA NÖBETÇİ ECZANE PLANI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye genelinde nöbetçi eczane planlamaları, İl Sağlık Müdürlükleri ve yerel Eczacı Odaları'nın koordinasyonunda nüfus yoğunluğu, merkeze uzaklık ve bölgedeki aktif sağlık tesislerinin çalışma saatleri dikkate alınarak düzenleniyor. Gebiz gibi kesintisiz poliklinik hizmeti veren kırsal bölgelerde benzer talepler, sağlık otoritelerinin değerlendirmesi sonucunda nöbet sistemine dahil edilebiliyor.