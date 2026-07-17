Akın Akınözü, yeni yayın döneminde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Aşk ve Taht" dizisindeki başrolü için fiziksel bir değişime imza attı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü oyuncu yapımda Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verecek.

Bu tarihi figürü ekrana taşımak için hazırlıklara başlayan Akınözü, saçlarını uzatarak kaynak yaptırdı ve sakal bıraktı. Oyuncunun role uygun hale gelmek amacıyla kurguladığı yeni görünümü, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak izleyicilerin ilgisini çekti.

DİZİNİN KAMERA ARKASINDA KİMLER VAR?

Tarihi yapımlarıyla tanınan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Dizi henüz yayına girmeden başrol oyuncusunun geçirdiği fiziksel değişim, projenin erken aşamada en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Sultan Alaeddin Keykubat, Alanya'yı fethederek kente "Alaiye" adını veren ve bölgeye Kızılkule ile tarihi tersane gibi simge yapıları kazandıran tarihi bir lider konumunda bulunuyor. Kentin tarihi kimliğinin mimarı olarak kabul edilen hükümdarın hayatını ve dönemini konu alan dizinin, Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor.