17 Temmuz 2026 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında, temel mutfak ürünlerinin fiyatları yüksek seviyelere ulaştı. Satış tezgahlarında kuru soğanın kilogram fiyatı 80 TL'ye, kırmızı kuru soğan 150 TL'ye ve patates ise 60 TL'ye yükseldi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, alışveriş için pazara gelen vatandaşlar etiketlerdeki bu artışa tepki gösterdi. En temel gıda maddelerinin yüksek fiyatlardan satılması, özellikle dar gelirli ailelerin mutfak bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Tüketiciler, alışveriş sepetlerini doldurmakta güçlük çektiklerini belirterek gıda fiyatlarında istikrarlı politikaların uygulanmasını talep ediyor.

FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ NELER?

Üreticiler ise tezgahlara yansıyan bu tablonun arkasında birden fazla faktörün yattığını belirtiyor. Çiftçilerin açıklamalarına göre üretim maliyetlerindeki genel artış, olumsuz iklim koşulları, yüksek lojistik giderleri ve arz-talep dengesizliği sebze fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor. Ürünlerin tarladan tüketiciye ulaşma sürecindeki nakliye masrafları, son fiyat etiketlerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BÖLGE PAZARLARINA OLASI YANSIMASI

Antalya merkezindeki bu fiyat dalgalanmalarının, turizm sezonunun hareketli geçtiği Alanya ve çevre ilçelerindeki semt pazarlarına da benzer şekilde yansıması muhtemel görünüyor. Örtüaltı tarımın merkezi konumundaki Akdeniz havzasında, farklı bölgelerden getirilen soğan ve patates gibi tarla ürünlerinin lojistik maliyetleri tüketici fiyatlarını doğrudan şekillendiriyor. Bu durum, hem yerel halkın mutfak masraflarını hem de turizm sektöründeki işletmelerin gıda tedarik bütçelerini yakından ilgilendiriyor.