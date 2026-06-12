Özcan, "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum" diyerek partisine veda etti.

​Şubat 2026 tarihinde irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan, 2 Mart 2026'da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ile köprüleri tamamen attı.

​Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

​"ATANMIŞ KAYYUMUN SÖZDE YDK’SINA SAVUNMA VERMEM"

​Hakkındaki ihraç istemine tutuklu bulunduğu cezaevinden sert bir yazılı açıklamayla yanıt veren Tanju Özcan, parti yönetimini hedef alarak istifa ettiğini duyurdu. Özcan, açıklamasında şu zehir zemberek ifadeleri kullandı: "İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK’ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK’sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

​Özcan'ın bu hamlesinin ardından CHP Genel Merkezi'nden ve parti tabanından gelecek tepkiler ise merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi