Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı taklit ve tağşiş listeleri, gıda güvenliğindeki ihlallerin boyutunu gözler önüne serdi. Ulusal basına yansıyan verilere göre, bazı peynir üreticilerinin cezalara rağmen aynı hileli yöntemlere başvurarak yıl içinde birden fazla kez ifşa listesine girdiği belirlendi.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, farklı tarihlerde gerçekleştirilen resmi denetimlerde, peynir ürünlerinde mevzuatın izin vermediği maddeler saptandı. İncelemelerde ürünlerin yağ oranının yasal sınırların altında tutulduğu, maliyeti düşürmek amacıyla bitkisel yağ, nişasta ve eritme tuzu eklendiği raporlandı.

EN ÇOK İHLAL YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Bakanlık kayıtlarında en fazla dikkat çeken işletmelerden biri, Mersin'in Mut ilçesinde üretim yapan MUTUM

Süt Ürünleri oldu. Söz konusu firmanın "DOY HOREKA" ve "ELA MUTLU" markaları altında piyasaya sürdüğü kaşar ve eritme peynirleri, yıl boyunca yayımlanan farklı listelerde defalarca yer aldı. Bu ürünlerde bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanımı ile düşük yağ oranı tespit edildi.

Bunun yanı sıra Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren MİRAS

Süt Ürünleri de "MİRSAN", "MİRSAN AKŞEHİR" ve "AL SÜT" markalarına ait beyaz peynir çeşitleriyle listeye dahil oldu. Firmanın ürettiği ürünlerde yağ oranının mevzuata aykırı olduğu açıklandı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan SÜHABEY markası ise 29 Ocak, 12 Mart ve 22 Nisan tarihlerinde açıklanan listelerin tamamında kendine yer buldu. Markanın beyaz peynirlerinde yağ oranının yetersiz olduğu kayıtlara geçti. Benzer şekilde EŞME

Yem Süt ve Süt Ürünleri şirketinin "ÇAMOLUK" markalı ürünlerinde de hem düşük yağ oranı hem de bitkisel yağ ve eritme tuzu tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu.

PEYNİRDE NEDEN BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA KULLANILIYOR?

Uzmanlara göre süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta kullanımı, tamamen üretim maliyetlerini düşürme ve haksız kazanç sağlama amacı taşıyor. Süt yağı yerine daha ucuz olan bitkisel yağların tercih edilmesi ürünün besin değerini büyük ölçüde düşürürken, nişasta ise peynirin kıvamını artırarak daha fazla ürün elde ediliyormuş hissi yaratıyor. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak için Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden güncel taklit ve tağşiş listelerini düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.