Yaklaşık 24 gündür Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın avukatları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Hazırlanan itiraz dilekçesinde, Göktaş'ın soruşturmayı öğrenir öğrenmez yurt dışındaki tatilini yarıda keserek kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü belirtilirken, kaçma şüphesinin bulunmadığı ve tutuklamayı gerektirecek somut bir neden ortaya konulamadığı savunuldu.

Avukatlar ayrıca tutuklama kararında yer alan "eylemin toplumda oluşturduğu olumsuz tepki ve duygular" gerekçesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda karşılığı olmadığını ileri sürerek kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve sosyal medyadaki tepkilerin etkisiyle verildiğini öne sürdü.

Suç vasfının değiştirildiği iddiası

İtiraz dilekçesinde, soruşturmanın ilk aşamada Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesinde düzenlenen ve tutuklama yasağı kapsamında değerlendirilen "dini değerleri aşağılama" suçundan yürütüldüğü, daha sonra ise tutuklama kararı verilebilmesi amacıyla suç vasfının TCK 216/1'de yer alan "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçuna dönüştürüldüğü iddia edildi.

Savunmada ayrıca Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre "diktatör" ifadesinin tek başına "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturmadığı belirtilerek, gösteride kullanılan ifadelerin kara mizah ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Yaklaşık üç yıldır 198 kez sahnelenen gösterinin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmadığı da dilekçede yer aldı.

Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi

Avukatlar, gözaltı işlemi sırasında Göktaş'a ters kelepçe takılması ile soruşturmayla ilgisi bulunmadığı belirtilen saç ve tırnak örneklerinin alınmasını da eleştirerek, tutuklama kararının kaldırılmasını ya da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi ise mevcut delil durumu ile tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti. Mahkeme kararında, "Kararın usul ve yasaya uygun olması, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmemesi ve mevcut delil durumu dikkate alındığında itirazın reddine" ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş oldu.