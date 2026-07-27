Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gıda işletmeleri için uygulanan Gold Town Sertifika Programı, konaklama sektörünü de içine alacak şekilde genişletildi. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Sucu arasında konuyla ilgili yeni bir protokol imzalandı. Bu anlaşma sayesinde kentteki küçük oteller, butik konaklama tesisleri ve pansiyonlar uluslararası standartlarda denetlenecek.

HEDEF TURİSTİ ŞEHİR MERKEZİNE ÇEKMEK

Oda Başkanı Özcan Sucu, atılan bu adımın şehir merkezindeki konaklama kalitesini artıracağını bildirdi. Sucu'nun açıklamalarına göre, kalite standartlarının yükselmesiyle birlikte "her şey dahil" sistemiyle tatil yapan turistlerin kent merkeziyle daha fazla etkileşime girmesi hedefleniyor. Sucu, projenin Kaleiçi'nden başlayarak zamanla Antalya'nın diğer ilçelerine de örnek olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

BAĞIMSIZ DENETİM MEKANİZMASI NASIL İŞLEYECEK?

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nitelikli turizm için hizmet kalitesinin dünya standartlarında belgelenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni sertifikasyon modeli, işletmelerin kendi beyanları yerine sahada yapılacak bağımsız denetimlere dayanacak. Gerekli kriterleri sağlayan tesislerin hizmet kalitesi tescillenerek hem iç hem de dış turizm pazarlarında güvenilir bir marka olarak öne çıkmaları sağlanacak.

ANTALYA GENELİNDE YENİ BİR GÜVEN ZİNCİRİ

Başlangıçta Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ile uluslararası hijyen firması Diversey ortaklığında restoranlar için hayata geçirilen proje, artık bütüncül bir güven ağına dönüşüyor. Projenin Muratpaşa ve Kaleiçi sınırlarını aşarak, ilerleyen dönemde Alanya gibi Antalya'nın diğer büyük turizm merkezlerindeki küçük işletmeler için de emsal teşkil etmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor. Böylece kent içi turizmin canlanması ve yerel esnafın turizm gelirlerinden daha fazla pay alması planlanıyor.