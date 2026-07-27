Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer ilçesinde yaya ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir altyapı ve temizlik çalışması başlattı. Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde yapılan düzenlemelerle, ilçedeki eksiklikler hızla gideriliyor.

Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Göynük Mahallesi'ndeki riskli kavşaklara müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, sürücülerin görüş mesafesinin daraldığı ve kaza ihtimalinin bulunduğu noktalara trafik görüş aynaları monte edildi. Bu sayede araç trafiğinin daha kontrollü bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

LİMAN CADDESİ'NDE DETAYLI TEMİZLİK

İlçenin en hareketli noktalarından biri olarak bilinen Liman Caddesi'nde ise geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediye temizlik görevlileri, cadde zeminini arındırmanın yanı sıra çevredeki cam yüzeyleri de yıkayarak temizledi. Esnaf ve vatandaşların sıkça kullandığı bu güzergah, çalışmaların tamamlanmasıyla daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

ATATÜRK CADDESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kemer'in ana ulaşım damarlarından biri olan Atatürk Caddesi, hem yerel halkın günlük ulaşımında hem de turistik sirkülasyonda kritik bir rol üstleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu önemli güzergahta zamanla yıpranan ve deforme olan yol kesimlerini bakıma aldı.

Ulaşım konforunu olumsuz etkileyen bozulan yüzeyler onarılarak yeniden kullanıma uygun hale getirildi. Trafik yoğunluğunu engellememek adına dikkatle planlanan bu onarım işlemleri, kısa sürede bitirilerek bölge halkının hizmetine sunuldu.