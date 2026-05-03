İngiltere Premier Lig’de sezonun son virajına girilirken, Bournemouth ile Crystal Palace 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da puan hedefiyle sahaya çıkacağı karşılaşma, lig sıralaması açısından önem taşıyor.

MAÇ BUGÜN OYNANACAK

Bournemouth – Crystal Palace mücadelesi, 3 Mayıs 2026 günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma, Bournemouth’un sahası olan Vitality Stadyumu’nda oynanacak.

HAKEM ROBERT JONES

Kritik mücadelede düdük İngiliz hakem Robert Jones’ta olacak. Hakem kararlarının, özellikle sezonun bu kritik döneminde maçın sonucuna doğrudan etki edebileceği değerlendiriliyor.

PUAN YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Premier Lig’de son haftalara girilirken her puan büyük önem taşıyor. Bournemouth, sahasında avantaj yakalamak isterken, Crystal Palace deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK

Futbolseverler karşılaşmanın canlı anlatımını spor platformları üzerinden takip edebilecek. Maçın tüm önemli anları ve gelişmeleri anlık olarak paylaşılacak.