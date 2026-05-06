Galatasaray’da Mauro Icardi için ayrılık iddiası gündemde. Sözleşmesi bitecek yıldızın Antalyaspor maçında taraftara veda edebileceği konuşuluyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple yola devam etmeyeceği ve Türkiye’den ayrılmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

RAMS PARK’TA SON MAÇ İDDİASI

İddiaya göre Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma, Mauro Icardi için ayrı bir anlam taşıyor. RAMS Park’ta oynanacak bu maçın, yıldız futbolcunun taraftar önünde çıkacağı son karşılaşma olabileceği belirtiliyor.

Sezon boyunca yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetiminin yeni sözleşme konusunda adım atmaması, ayrılık ihtimalini güçlendiren en önemli detay olarak öne çıkıyor.

VEDA GOLÜ HEDEFİ

Mauro Icardi’nin, olası ayrılık öncesinde taraftara golle veda etmek istediği ifade ediliyor. Takım içinden gelen bilgilere göre yıldız oyuncu, Antalyaspor maçına bu motivasyonla hazırlanıyor.

Bu karşılaşma, hem Galatasaray taraftarı hem de Icardi için duygusal bir atmosfer oluşturabilir.

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI İDDİASI

İstanbul’daki yaşamını gözden geçirmeye başlayan 33 yaşındaki futbolcunun, evindeki eşyaları toplamaya başladığı da konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Kulüp cephesinde ise yeni sezon için forvet arayışlarının hız kazandığı ifade ediliyor.

GALATASARAY KARİYERİ RAKAMLARLA

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 132 maçta 77 gol ve 24 asist üretti. Bu performansıyla kısa sürede taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Olası ayrılık, özellikle hücum hattında yeni bir yapılanmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.