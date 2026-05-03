BU yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı başkentte gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden başlayan Ankara etabının startına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde oluşturulan parkurda 147 bisikletçi, 108,4 kilometre pedal çevirdi. Son etapta turkuaz (genel klasman) ve kırmızı (dağların kralı) mayoyu Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick giydi. Yeşil mayoyu (sprint) XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, beyaz mayoyu (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı taşıdı.

'MİLYONLARCA İNSANA ULAŞTIK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara etabının başlamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, turun, birçok ülkeden katılımcının yer aldığı önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. TRT Spor ve Eurosport kanallarından canlı yayınlanan yarışların yüz milyonlarca insana ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran diğer taraftan da ülkeleri, ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Türkiye'mizin tanınması, dünyada daha fazla kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon. Ankara ve Türkiye turizmi açısından da çok kıymetli. Bu vesileyle dünyaya da Ankara'yı ve Ankara'nın bu değerlerini tanıtmış olacağız. Önemli bir yarış. Kazasız, belasız, centilmenlik içinde bir yarış olsun" diye konuştu. Yılmaz, turun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ile diğer kurumlara teşekkür etti.

FİNAL ETABI 27 YIL SONRA BAŞKENTTE

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1999'dan sonra ilk kez Ankara'da tamamlandı. Ege'den başlayıp Akdeniz'de devam eden organizasyonda başkentte 27 yıl sonra yeniden finiş heyecanı yaşandı.

TUR'a 13. kez katılan milli bisikletçi Ahmet Örken'e start öncesinde plaket takdim edildi. Milli sporcuya plaketi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

'YARIŞI AVUSTRALYALI BERWİCK KAZANDI'

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı.

Turun 6. ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2026'yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu. TUR 2026'yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinden Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi.

TUR 2026'nın genel klasman birincisi Berwick'e kupasını ve turkuaz mayosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti.

Ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasına "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 61. Bisiklet Turu'nun tamamlandığını aktaran Yılmaz, Ben öncelikle bu tura emek veren, destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kazananlar ve katılanlar, tüm sporcuları tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir hadise oldu. Bu tur 27 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleşti. İnşallah artık bu kadar ara vermeyiz. Gelecek sene de Ankara'da, Külliyemizde bu güzel organizasyona yine ev sahipliği yapmak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Milletin evine çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Ankara etabındaki parkuru değerlendiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu. Ben herkese gerçekten yürekten tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek sene yine burada buluşmak üzere ama daha güzel, daha yumuşak bir havada, baharın o güzelliklerini, Ankara'nın, ülkemizin güzelliklerini çok daha iyi yansıtacak şekilde seneye buluşalım inşallah.”

'BAŞARIYLA BİTİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Ankara etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berwick, bu yıl Umman'daki yarışlarla önemli bir çıkış yakaladığını kaydederek, "Orada bir Pro yarışında podyumu kıl payı kaçırıp dördüncü olmuştum. Sonrasında Milano-Torino'da çok büyük bisikletçilerle yarıştım. Buraya gelip sezonun ilk yarısını takım için böylesine büyük bir başarıyla bitirdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldiğinde bacaklarının bu kadar iyi olmasına şaşırdığını anlatan Berwick, "Son iki etapta liderliği korumak kolay olmadı. Bugün gerçekten zordu. Takımım olmasaydı bunu yapamazdım. Sanırım bunu başarabilecek en iyi takıma sahiptim ve inanılmazlardı. Her şeyi kontrol ettikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

Sebastian Berwick, Türkiye Turu'nu kazanan ilk Avustralyalı olmasının da kendisi için ayrı anlam taşıdığını vurgulayarak, "Elde ettiğim başarı kariyerimin bu noktası için çok önemli. Sezonun geri kalanı ve gelecek yarışlar için bana büyük bir güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

'İNANILMAZ BİR HAFTA OLDU'

TUR 2026'da 3 etap galibiyeti elde ederek yeşil mayoyu kazanan Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe de yarışın kendisine önemli bir özgüven verdiğini söyledi.

Crabbe, yarış öncesinde temel hedefinin kendisinin en iyi versiyonu olmak olduğunu aktararak, "Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya, biraz tecrübe kazanmaya ve ön sıralarda yer almaya çalışıyordum. Takımla birlikte bunu gayet iyi başardık ve üç galibiyet aldık. Bu inanılmaz." şeklinde görüş belirtti.

Farklı etap tiplerinde kazanmasının kendisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Belçikalı sporcu, "Bu hem kendime hem de takıma büyük bir güven veriyor. Sadece kolay etapları değil, diğerlerini de kazanabileceğimi gösteriyor. Kazandığım üç farklı tipte etap bana sezonun geri kalanı için çok güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de özellikle kıyı şeridinden etkilendiğini anlatan Crabbe, "Burası gerçekten çok güzel. Çektiğim onca acıya rağmen zaman zaman manzaranın tadını çıkarmaya çalıştım. Yarışmak için buraya kesinlikle tekrar gelirim, harika bir hafta oldu." diye konuştu.

Takım çalışmasına da değinen Crabbe, son etapta her şeyi doğru yaptıklarını ve bunun iyi bir ekip başarısı olduğunu sözlerine ekledi.

'TAKIMCA BAŞARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

TUR 2026'yı beyaz mayoyla tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı, takım olarak etap zaferi alamasalar da beyaz mayoyu giydiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Pist ve yol bisikletini birlikte yürütmenin zor ama değerli bir süreç olduğunu anlatan Mustafa Tarakçı, olimpiyat puanı toplayabilmek için iki branşı da tercih ettiklerini belirterek, "Takımca buraya hem forma hem de etap kazanma hedefiyle gelmiştik. Hem pistte hem yolda olimpiyat puanı topluyoruz. Zor ama güzel. Pist yarışları hızlı geçiyor, sürat konusunda desteği olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yedinci etapta 4'üncü olduğu sprinti de anlatan milli bisikletçi, "Normalde hava durumu kötü olduğu için sprinte hiç girmeyecektim, tehlikeye atmamak için formayı korumayı düşünüyordum. Ama sonrasında kendimi iyi hissettiğim için Ramazan Yılmaz'ı sprinte taşımaya çalıştım. Çok kaotik geçtiği için sürekli pozisyon kaybına uğradık. Fırsatı bulunca direkt sprint atmaya başladım. Çok az kalmıştı ama nasip değilmiş." diye konuştu.

Genç sporculara da seslenen Tarakçı, "Hayallerinin peşinden gitsinler. Akıllarına koydukları her şeyi başarabilirler." diyerek sözlerini tamamladı.

SON ETABI CRABBE KAZANDI

TUR 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe kazandı.

Crabbe, Ankara'daki 108,4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.