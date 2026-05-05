Alanya Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlçede uzun süredir görev yapan ve mahalle sakinleriyle yakın iletişimiyle bilinen Uyar’ın sağlık durumu, bölgede yakından takip ediliyor.

GECE SAATLERİNDE HASTANEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgilere göre Hüsnü Uyar, dün akşam saatlerinde artan rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde acil servise başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikler gerçekleştirildi.

Doktorların değerlendirmesi sonucunda Uyar’ın ileri tetkik ve tedavi için Antalya’ya sevk edilmesine karar verildi.

ANTALYA’DA AMELİYATA ALINACAK

Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılacak müdahale kapsamında ameliyata alınmasının planlandığı öğrenildi.

Sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilirken, hastanedeki tedavi sürecinin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Alanya’da özellikle Kestel Mahallesi’nde görev süresi boyunca aktif çalışmalarıyla bilinen Uyar için vatandaşlar sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı. Mahalle sakinleri, muhtarlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.

Uyar’ın yakın çevresine, acil bir durum olmadıkça telefonlara dönüş yapamayabileceğini ilettiği öğrenildi.

YEREL YÖNETİMDE SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Muhtarın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, mahalledeki idari süreçlerin geçici olarak aksatılmadan sürdürüldüğü ifade ediliyor.

Alanya’da görev yapan muhtarların sahadaki aktif rolü düşünüldüğünde, bu tür sağlık gelişmeleri yerel yönetim hizmetlerinin sürekliliği açısından da yakından izleniyor.