2025-2026 Trendyol 1. Lig sezonu sona erdi. Erzurumspor FK şampiyon olurken, Amed SK ikinci sıradan Süper Lig bileti aldı.

ERZURUMSPOR FK ZİRVEDE TAMAMLADI

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu tamamlandı ve Süper Lig’e yükselen takımlar belli oldu. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Erzurumspor FK, 38 maçta topladığı 81 puanla ligi lider bitirdi. Erzurum temsilcisi, 23 galibiyet alırken 82 gol attı ve sadece 27 gol yedi.

Bu performansıyla Erzurumspor FK, doğrudan Süper Lig’e yükselen ilk takım oldu.

AMED SK İKİNCİ SIRADAN YÜKSELDİ

Ligi ikinci sırada tamamlayan Amed SK, topladığı 74 puanla Süper Lig’e çıkan bir diğer ekip oldu. Sezon boyunca dengeli bir oyun ortaya koyan takım, özellikle iç sahadaki sonuçlarıyla dikkat çekti.

Amed SK, 81 golle ligin en golcü ekiplerinden biri olarak öne çıktı.

PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım ise play-off maçları sonunda belli olacak. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off ilk tur eşleşmeleri ise şu şekilde:

- Çorum FK – Keçiörengücü

- Bodrum FK – Pendikspor

İlk tur maçları 7 Mayıs’ta oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 24 Mayıs’ta oynanacak.

DÜŞEN TAKIMLAR DA NETLEŞTİ

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte TFF 1. Lig’den düşen takımlar da kesinleşti. Buna göre;

- Serik Spor

- Sakaryaspor

- Hatayspor

- Adana Demirspor

Bu ekipler, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek.

YENİ SEZONDA SÜPER LİG NASIL ŞEKİLLENECEK?

2026-2027 Süper Lig sezonu, iki yeni takımın katılımıyla daha da rekabetçi bir yapıya kavuşacak. Erzurumspor FK ve Amed SK’nin performansı, özellikle alt sıralar açısından dengeleri değiştirebilir.

Özellikle Anadolu kulüplerinin yükselişi, ligdeki güç dağılımını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.