İspanya LaLiga’da sezonun kritik haftalarından birinde Celta Vigo ile Elche CF karşı karşıya geliyor. Ligin 34. haftasında oynanacak mücadelede iki ekip de sahaya puan hedefiyle çıkacak.

CELTA VIGO İÇ SAHADA AVANTAJ PEŞİNDE

Celta Vigo, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada taraftar desteğini avantaja çevirmeyi hedefliyor. Özellikle ligin son haftalarına girilirken alınacak her puan, sıralama açısından büyük önem taşıyor.

ELCHE DEPLASMANDA SÜRPRİZ ARIYOR

Konuk ekip Elche CF ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Takımın özellikle savunma disiplini ve hızlı hücumları maçın kaderini belirleyebilir.

HAKEM KARARI ETKİLEYEBİLİR

Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoechea yönetecek. Kritik pozisyonlarda verilecek kararların maçın gidişatında belirleyici olması bekleniyor.

CANLI TAKİP DETAYLARI

Futbolseverler, Celta Vigo – Elche CF maçının canlı anlatımını ve dakika dakika gelişmeleri fotomac.com.tr üzerinden takip edebilecek. Yayın bilgilerine ilişkin detayların ise resmi platformlardan paylaşılması bekleniyor.

MAÇIN ÖNEMİ ARTIYOR

LaLiga’da son haftalara yaklaşılırken bu karşılaşma, puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle alt sıralardan uzaklaşmak ya da üst sıralara yaklaşmak isteyen takımlar için kritik bir 90 dakika olacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç: Celta Vigo – Elche CF

Tarih: 3 Mayıs 2026

Saat: 15:00

Stadyum: Estadio Balaidos

Hakem: Ricardo De Burgos Bengoechea