Antalya’nın Kepez ilçesindeki kaymakamlık binasında duyulan silah sesleri sonrası bina boşaltıldı. Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitlediği ilk gelen bilgiler arasında.

Antalya son dakika kaymakamlık binası olayı kentte kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Kepez Kaymakamlık binasında duyulan silah sesleri sonrası içeride bulunan vatandaşlar ile kamu personeli tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, ekiplerin bina çevresindeki çalışması sürdü.

KEPEZ KAYMAKAMLIK BİNASINDA PANİK YAŞANDI

İlk bilgilere göre olay, Kepez Kaymakamlık binasında duyulan silah sesleriyle ortaya çıktı. Seslerin ardından içeride kısa süreli panik yaşandı. Binada bulunanların kontrollü şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı bölgede hazır bekletildi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Kepez kaymakamlık binasında silah sesleri ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçlerinin bina içinde ve çevresinde inceleme yaptığı belirtiliyor. İlk aşamada önceliğin vatandaşların güvenli şekilde uzaklaştırılması olduğu, ardından olayın kaynağına ilişkin teknik ve adli incelemenin başlatıldığı bildiriliyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OLAY YERİNDE

Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

