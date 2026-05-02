Bu Pazar Alanya'da katılabileceğiniz 5 ücretsiz etkinlik; Kızılkule önünde canlı müzik dinletisi, Damlataş Plajı'nda sabah yogası, Belediye arkasında açık hava sineması, Dimçayı'nda rehberli doğa yürüyüşü ve Mahmutlar'daki el sanatları sergisinden oluşuyor. Hafta sonunu cebinizden hiç para çıkmadan, ailenizle veya arkadaşlarınızla keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler için Alanya oldukça hareketli bir program sunuyor.

BU PAZAR ALANYA'DA HANGİ ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER VAR

Alanya bu Pazar günü hem yerli halka hem de tatilcilere yönelik tamamen ücretsiz 5 farklı etkinlik sunuyor. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren bu programlar şehrin farklı noktalarına yayılmış durumda.

Özellikle havaların güzelleşmesiyle birlikte insanlar kapalı alanlardan çok açık havadaki aktivitelere yöneliyor. Pazar günleri genelde biraz daha yavaş başlar, kahvaltı masalarından kalkmak zor gelir ama bir bakmışsınız öğlen olmuş bile.

Bu etkinlikler sayesinde Alanya sokakları canlanırken, hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyenler için harika alternatifler ortaya çıkıyor.

KIZILKULE MEYDANINDAKİ MÜZİK DİNLETİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR

Kızılkule meydanındaki ücretsiz canlı müzik dinletisi Pazar akşamüstü saat 17:00'de başlıyor. Alanya'nın yerel müzisyenlerinin sahne alacağı etkinlik yaklaşık iki saat sürecek.

Tarihi yarımadanın eteklerinde, denize karşı müzik dinlemek isteyenler için harika bir fırsat yaratılıyor. Çevredeki kafelerde oturan turistler de bu müzik ziyafetine ortak oluyor.

Bu durum İskele bölgesindeki esnafı da sevindiriyor çünkü müziği duyan kalabalık bölgeye akın edip etraftaki dondurmacılardan veya büfelerden alışveriş yapıyor.

DAMLATAŞ PLAJINDA SABAH YOGASI KİMLER İÇİN UYGUN

Damlataş Plajı'nda sabah saat 08:00'de düzenlenecek olan yoga etkinliği, daha önce hiç yoga yapmamış olanlar dahil her yaş grubundan katılımcıya uygun. Yanınıza sadece bir mat veya havlu almanız yeterli.

Deniz dalgalarının sesi eşliğinde güne zinde başlamak isteyen Alanyalılar bu tarz sabah etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor. Eğitmenler tamamen gönüllü olarak bu dersi veriyor.

Özellikle sabah yürüyüşüne çıkan emekliler ve güne erken başlayan yabancı yerleşikler bu etkinlikte bir araya gelerek sosyalleşme imkanı da buluyor.

DİMÇAYI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ROTASI ZOR MU

Dimçayı bölgesinde yapılacak olan doğa yürüyüşü rotası oldukça kolay ve başlangıç seviyesindeki yürüyüşçüler için özel olarak belirlenmiş. Toplanma saati sabah 09:30 olarak açıklandı.

Rehber eşliğinde yapılacak bu yürüyüşte, Alanya'nın doğal güzellikleri ve bitki örtüsü hakkında da bilgiler veriliyor. Yürüyüş yaklaşık bir buçuk saat sürüyor.

Yol üstündeki bazı gözlemeciler ve piknik alanları da bu hareketlilikten nasibini alıyor, yürüyüşü bitiren gruplar yorgunluk çayını bu yerel işletmelerde içmeyi tercih ediyor.

MAHMUTLAR EL SANATLARI SERGİSİNE NASIL GİDİLİR

Mahmutlar merkezdeki saat kulesinin hemen yanında açılacak olan el sanatları sergisine Alanya merkezden kalkan özel halk otobüsleriyle kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Sergi tüm gün ziyarete açık kalacak.

Bölgedeki kadın kooperatiflerinin ve yerel sanatçıların el emeği göz nuru ürünleri bu sergide meraklılarıyla buluşuyor. Ürünleri sadece incelemek tamamen ücretsiz.

Mahmutlar'da yaşayan yerleşik yabancıların da kendi kültürlerine ait el sanatlarını sergileyeceği bu alan, tam bir kültürlerarası etkileşim noktasına dönüşüyor.

ALANYA BELEDİYESİ AÇIK HAVA SİNEMA GÖSTERİMİ NEREDE YAPILIYOR

Pazar günü içerisinde olmasa da bu listede kesinlikle yer almayı hak eden bir etkinlik: Alanya Belediyesi Açık Hava Sinema Gösterimi. Açık hava sinema gösterimi 6-7-8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Kestel Futbol Sahası’ndaki festival saat 20:30'da gerçekleştiriliyor. Nostaljik bir Türk filmi izleyiciyle buluşacak. Etkinlik alanına sandalyeler kuruluyor ancak dileyenler kendi kamp sandalyesini veya minderini getirip çimlerin üzerinde de filmi seyredebiliyor. Patlamış mısır ve içecek alıp gelen aileler alanı dolduruyor.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER ALANYA ESNAFINI NASIL ETKİLİYOR

Şehirde düzenlenen ücretsiz etkinlikler ilk bakışta ticari görünmese de, Alanya esnafının yüzünü güldüren gizli bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Sokağa çıkan insan mutlaka bir harcama yapıyor.

Etkinlik alanlarına gidiş gelişlerde taksiciler iş yaparken, çevredeki bakkallar, fırınlar ve kafeler de artan yaya trafiğinden olumlu yönde etkileniyor.

Tüketici cebinden etkinlik ücreti çıkmadığı için o bütçeyi yeme içme veya ulaşıma ayırmakta daha cömert davranıyor.

HAFTA SONU ALANYA TRAFİĞİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ

Özellikle akşam saatlerinde İskele bölgesi ve Damlataş civarında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Pazar günü bu noktalarda araç trafiği yoğunlaşabiliyor. Sürücülerin alternatif rotaları kullanması öneriliyor.

Otopark sorunu yaşamamak adına etkinlik alanlarına giderken toplu taşıma kullanmak veya kısa mesafelerde yürümek en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.

Şehir merkezindeki yeni bisiklet yolları da bu tarz güneşli hafta sonlarında ulaşım için harika bir alternatif sunuyor.

AİLELER İÇİN ÇOCUK DOSTU AKTİVİTELER HANGİLERİ

Bu 5 etkinlik arasında özellikle açık hava sineması ve el sanatları sergisi çocuklu aileler için en rahat ve keyifli seçenekler arasında başı çekiyor.

Sinema alanındaki geniş çimlik alan çocukların rahatça hareket etmesine olanak tanırken, sergi alanındaki renkli objeler de miniklerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Alanya'da ailelerin hafta sonunu evde ekran başında geçirmek yerine bu tarz sosyal ortamlara katılması çocukların gelişimi için de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

ETKİNLİKLER İÇİN REZERVASYON YAPTIRMAK GEREKİYOR MU

Belirtilen 5 ücretsiz etkinlik için herhangi bir ön kayıt veya rezervasyon yaptırmanıza gerek bulunmuyor. Sadece belirtilen saatte etkinlik alanında olmanız yeterli.

Ancak yoga ve doğa yürüyüşü gibi katılımcı sayısının konforu etkileyebileceği durumlarda, başlama saatinden en az 15-20 dakika önce alanda olmak avantaj sağlıyor.

Antalya ve çevre ilçelerden de günübirlik Alanya'ya gelmek isteyenler için bu Pazar dolu dolu ve masrafsız bir hafta sonu rotası oluşturuyor.