Sivas’ta üniversiteye hazırlanmak isteyen genç kızın gece yarısı zorla götürüldüğü iddiası kameraya yansıdı. Aile ise suçlamaları reddetti.

EĞİTİM TARTIŞMASI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Sivas’ta yaşanan olay, kısa sürede Türkiye gündemine girdi. “üniversiteye hazırlanmak isteyen genç kız zorla kaçırıldı” iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

İddiaya göre 19 yaşındaki A.I., eğitimine devam etmek istediği için ailesiyle sorun yaşadı. Genç kızın daha önce yaşadığı baskılar nedeniyle bir süreliğine Alanya’ya gittiği ve güvenlik güçlerine başvurduğu öne sürüldü.

Daha sonra ailesinin “her şey düzelecek” vaadiyle Sivas’a döndüğü belirtilen genç kızın, güvenliği için dayısının yanında kaldığı öğrenildi.

GECE YARISI EVDEN ALINDI İDDİASI

Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre anne, baba ve amca eve gelerek genç kızı almak istedi.

Görgü tanıklarının anlatımına göre genç kızın ağzı kapatıldı, direndiği sırada darbedildi ve zorla evden çıkarıldı. Apartman çevresinde yaşanan arbede mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

KAMERA KAYITLARI TEPKİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kızın direnmesine rağmen yaka paça dışarı çıkarıldığı ve saçından tutulup araca bindirildiği anlar yer aldı.

Görüntülerde aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı görülürken, genç kızın nereye götürüldüğüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, kamuoyunda “Sivas’ta zorla kaçırılan genç kızın akıbeti ne oldu” sorusunu gündeme taşıdı.

BABA İDDİALARI REDDETTİ

Olayın ardından genç kızın babası yazılı bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Baba, kızlarının daha önce evden kaçtığını ve kendi çabalarıyla bulup Sivas’a getirdiklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kızımızı ikna etmek için gittik. Apartmanda kimse rahatsız olmasın diye ağzını kapattım. Şiddet ya da kaçırma söz konusu değil. Kendi isteğiyle gelmesi için uğraştık.”

KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Özellikle genç kızın eğitim hakkı ve güvenliği üzerinden yapılan yorumlar dikkat çekti.

Şu ana kadar resmi makamlardan genç kızın durumu ve olayın hukuki boyutuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.