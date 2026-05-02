Altın fiyatları haftayı sert düşüş ve kapanışa doğru gelen toparlanmayla dalgalı bir seyirde tamamladı. Piyasa verilerine göre gün içinde yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşanırken, ilerleyen saatlerde alımların artmasıyla yön yeniden yukarı döndü.

Ons altın, gün içerisinde yüzde 1’in üzerinde düşüşle 4.559 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından gelen alımlarla yeniden yükselişe geçerek 4.614 dolara kadar toparlandı. ABD vadeli altın kontratları da gün içinde 4.649 dolar seviyesini gördü.

JEOPOLİTİK RİSK ALGISI NEDEN ÖNE ÇIKTI?

Gün içi hareketliliğin arkasında, jeopolitik risk algısının yeniden fiyatlanması etkili oldu. İran’ın ABD’ye yönelik müzakere mesajı iletmesi, küresel piyasalarda tansiyonun düşebileceği beklentisini artırdı. Bu beklenti, güvenli liman talebinin seyrini gün içinde değiştirerek fiyatlarda yönün dalgalanmasına yol açtı.

DOLAR NEDEN BELİRLEYİCİ OLDU?

ABD dolarındaki zayıflama, altını uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Bu etki, gün içi toparlanmayı destekleyen başlıca faktörlerden biri olarak öne çıktı. Buna karşılık, faiz görünümü kaynaklı baskı altın üzerinde tamamen ortadan kalkmış değil.

FED VE FAİZ BEKLENTİSİ FİYATI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasına rağmen şahin duruşunu sürdürmesi, piyasada faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan varlıklara olan talebi sınırlayabildiği için altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların odağı, faiz patikasına ilişkin mesajlarda kalmayı sürdürüyor.

PETROLDEKİ DALGALANMA NE ANLAMA GELİYOR?

Öte yandan petrol fiyatlarındaki dalgalanma, enflasyon ve büyüme endişelerini canlı tutarak belirsizliği artırdı. Enerji fiyatlarındaki oynaklık, risk algısında hızlı geçişlere neden olabildiği için değerli metaller tarafında da gün içi yön değişimlerini tetikleyebiliyor.

YURT İÇİNDE GRAM ALTIN VE DİĞER METALLER

Yurt içinde gram altın haftayı yaklaşık yüzde 1,6 düşüşle 6.703 TL seviyesinde tamamladı. Küresel fiyatlamalarla paralel hareket eden gram fiyatı, yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Gümüş ise yüzde 3’lük yükselişle 75,91 dolar seviyesine çıkarak haftanın dikkat çeken kalemleri arasında yer aldı. Platin ve paladyum da sınırlı artışlarla haftayı tamamladı.

ALANYA’DA NELER TAKİP EDİLİYOR?

Pratik olarak, küresel altın fiyatındaki yön için üç başlık öne çıkıyor: jeopolitik haber akışı, ABD dolarının seyri ve Fed’in faiz beklentilerini şekillendiren mesajları. Alanya gibi turizm hareketliliği yüksek bölgelerde döviz ve kıymetli metal fiyatları yakından takip ediliyor; bu nedenle ons fiyatı, doların yönü ve gram TL fiyatı arasındaki ilişki önümüzdeki günlerde de izlenecek göstergeler arasında kalıyor.