Alanya ilçe merkezindeki yoğun güzergahlardan Hacet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki Hacet Kavşağı'nda seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen yayanın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK AKIŞI KISA SÜRELİ DURDU

Alanya'nın araç ve yaya trafiği bakımından en hareketli noktalarından biri olan Şevket Tokuş Caddesi'nde kaza sebebiyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerini tamamlaması ve aracın yoldan çekilmesiyle birlikte trafik akışı normale döndü. Emniyet güçlerinin kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla başlattığı inceleme devam ediyor.