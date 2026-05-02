Trendyol 1. Lig'de normal sezonun sonuna gelinirken, Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takımın kim olacağı 38. hafta maçlarıyla netleşiyor. Erzurumspor FK'nin üst lige çıkmayı garantilemesinin ardından, gözler Iğdır FK ile Amedspor ve Esenler Erokspor ile Pendikspor arasında oynanan kritik karşılaşmalara çevrildi.

Spor haber kaynaklarının aktardığına göre, Iğdır FK deplasmanına konuk olan Amedspor, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda başka hiçbir sonuca bakmaksızın Süper Lig biletini alan taraf olacak. Öte yandan, Esenler Erokspor ise kendi evinde Pendikspor'u mağlup edip, lider Amedspor'un puan kaybetmesini beklemek zorunda.

SÜPER LİG BİLETİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Şampiyonluk ve üst lige çıkma mücadelesi veren ekiplerin son hafta performansları, ligin zirvesindeki anlık puan durumunu doğrudan etkiliyor. Amedspor'un olası bir beraberlik veya mağlubiyetinde, Esenler Erokspor'un elde edeceği olası bir galibiyet ligin zirve dengelerini tamamen değiştirecek kapasiteye sahip bulunuyor.

ALANYASPOR'UN YENİ RAKİBİ KİM OLACAK

Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un gelecek sezonki yeni rakiplerinden biri bu karşılaşmaların sonucunda kesinleşmiş olacak. Alanyalı futbolseverler ve spor kamuoyu, Süper Lig'in yeni dinamiklerini belirleyecek olan 1. Lig'deki bu son hafta heyecanını yakından takip ediyor.