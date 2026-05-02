İstanbul Şişli’de aynı evde yaşayan gelin ile kayınvalide arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. 25 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

ŞİŞLİ’DE AİLE İÇİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Mahallesi’nde yaşanan olay, öğle saatlerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan gelin ile kayınvalide arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

İddiaya göre 25 yaşındaki Burçin Şahin ile 58 yaşındaki kayınvalidesi Menekşe Karabacak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Kavganın büyümesi üzerine Karabacak’ın evde bulunan silahla gelinine art arda ateş ettiği öne sürüldü. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, incelemelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli kayınvalide Menekşe Karabacak ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“ŞİŞLİ’DE GELİN KAYNANA KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI” DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Şişli’de gelin kaynana kavgası cinayetle sonuçlandı başlığıyla gündeme gelen olayın neden çıktığı henüz netleşmedi. Polis ekipleri, olayın arka planını ortaya çıkarmak için apartman sakinlerinin ifadelerine başvuruyor.

Binada yaşayan bazı komşular, tartışma seslerini duyduklarını ancak olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmediklerini ifade etti.

Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.