61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Antalya etabı başladı. 152,8 kilometrelik parkurda sprinterler öne çıkabilir.

Antalya’da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 7. etap başladı ve şehir merkezinde hareketli saatler yaşandı. Yarışın 7. etabı, Konyaaltı Caddesi’nden verilen startla resmen başladı.

Bu yıl 61’incisi düzenlenen organizasyonda sporcular, Antalya’dan başlayıp yine Antalya’da sona erecek 152,8 kilometrelik parkurda pedal çeviriyor. Şehir etabı olması nedeniyle tempolu ve toplu finiş ihtimali yüksek bir yarış bekleniyor.

PROSERIES TAKVİMİNDE TEK YARIŞ

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan yarış, Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle Antalya etabı, uluslararası bisiklet takımları için kritik bir rekabet sahası haline geliyor.

Uzmanlara göre bu tür şehir etaplarında sprinter takımlarının ön plana çıkması ve son kilometrelerde ciddi bir hızlanma yaşanması bekleniyor.

START TÖRENİNE PROTOKOL KATILDI

Etabın start törenine Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan katıldı. Yetkililer, organizasyonun Antalya’nın spor turizmine katkı sağladığını vurguladı.

Start anında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yarış güzergahında bazı yolların etap süresince trafiğe kapatıldığı görüldü.

FİNİŞTE KRİTİK MÜCADELE BEKLENİYOR

Parkurun büyük bölümünün düz olması nedeniyle toplu finiş ihtimali güçlü görülüyor. Takımlar, son düzlüğe avantajlı girebilmek için peloton içinde pozisyon mücadelesi veriyor.

Antalya’da düzenlenen etap, özellikle turizm sezonu öncesinde kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için de görsel bir şölen sunuyor. Yarış boyunca sahil hattında yoğun ilgi dikkat çekiyor.