Antalya basınının duayen isimlerinden Mustafa Uysal, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Meslek hayatına 1968’de başlayan Uysal, yıllarca sahada aktif görev yaptı.

ANTALYA BASINI BİR İSMİ DAHA KAYBETTİ

Antalya’da uzun yıllar gazetecilik yapan Mustafa Uysal, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kentte meslek hayatını sürdüren Uysal’ın vefatı, basın camiasında üzüntüyle karşılandı.

Doğaya ve edebiyata ilgisiyle bilinen Uysal’ın cenazesinin, 4 Mayıs Pazar günü Konya’nın Hadim ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

1968’DE BAŞLADI, YILLARCA SAHADAYDI

1947 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğan Uysal, gazeteciliğe 1968 yılında Ankara’da başladı. Meslek hayatı boyunca Yenigün, Hürriyet ve Dünya Gazetesi gibi önemli basın kuruluşlarında görev aldı.

1985 yılında Dünya Gazetesi Antalya Bölge Temsilciliği görevine getirilen Uysal, bu görevini uzun yıllar sürdürdü. Emekliliğinin ardından da meslekten kopmayan deneyimli gazeteci, Atılım Gazetesi’nde genel yayın müdürlüğü yaptı.

ÖDÜLLER VE ESERLER BIRAKTI

Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından “İnceleme-Araştırma” ve “Röportaj” dallarında Yılın Gazetecisi seçilen Uysal, bir dönem cemiyet yönetiminde genel sekreter olarak da görev aldı.

Uysal’ın Antalya ve Termessos üzerine üç dilde yazılmış eserleri bulunuyor. Sürekli basın kartı sahibi olan Uysal, evli ve üç çocuk babasıydı.