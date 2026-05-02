Alanya'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü için plan yapanları bulutlu ve yağışlı bir hava bekliyor. Meteorolojik verilere göre pazar günü sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında değişiklik gösterirken, özellikle gece saatleri için ciddi bir yağış uyarısı bulunuyor.

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen yerli halk ve erken sezon turistleri için hava durumu tahminleri büyük önem taşıyor. Farklı kaynaklardan alınan verilere göre Alanya, mayıs ayının ilk hafta sonunu serin ve ıslak geçirecek.

ALANYA'DA PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Genel hatlarıyla Alanya'da pazar günü kapalı ve yağmurlu bir gökyüzü hakim oluyor. Cumartesi akşamından itibaren artan bulutluluk, pazar gününün büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor.

Bahar aylarının o kendine has kararsız yapısı, Akdeniz kıyılarında da kendini hissettiriyor. Denizin üzerinden gelen gri bulutlar, şehre hafif bir serinlik ve toprak kokusu getiriyor.

3 MAYIS 2026 PAZAR ALANYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Evet, pazar günü için yağmur beklentisi oldukça yüksek. Foreca'nın cumartesi akşamı için verdiği yüzde 78 ile 90 arasındaki yüksek yağış ihtimalinin, pazar sabahına da sarkması öngörülüyor.

Yandex verilerine göre ise pazar sabahı ve gündüz saatlerinde hafif yağış geçişleri yaşanıyor. Akşam saatlerinde parçalı bulutlu, gece ise az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Özellikle sahil kesiminde yürüyüş yapmayı planlayanlar için şemsiyesiz çıkmamak...

ALANYA PAZAR GÜNÜ KAÇ DERECE OLACAK?

Sıcaklık tahminleri kaynaklar arasında ufak farklılıklar gösteriyor. Havadurumuveradar sitesi en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı ise 13 derece olarak veriyor. Sisteme göre sabah 13, öğlen 15, akşam 13 ve gece 9 dereceye kadar düşen bir tablo var.

Diğer yandan Yandex, biraz daha iyimser bir tablo çizerek sabah 15, gündüz 18, akşam 17 ve gece 13 derece tahmininde bulunuyor. Her iki durumda da mayıs başı ortalamalarına göre bir miktar serin bir gün yaşanıyor.

ALANYA'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta sonu planları yapan Alanyalılar, güncel hava durumunu global kaynaklardan takip ediyor. Şu an için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi sitesinde Alanya'nın 5 günlük tahmin tablosuna erişilemiyor.

Yerel kurumun verilerinin anlık olarak güncellenememesi nedeniyle, vatandaşlar ve turizmciler uluslararası hava durumu radarlarına yöneliyor. Bu veriler de hafta sonunun ıslak geçeceğini doğruluyor.

ALANYA'DA PAZAR GÜNÜ DENİZE GİRİLİR Mİ?

Deniz suyu sıcaklığı şu an 19 derece seviyelerinde ölçülüyor. Ancak hava sıcaklığının 15-18 derece bandında kalması ve yağış beklentisi, deniz keyfini oldukça zorlaştırıyor.

Özellikle Kleopatra Plajı'nda erken sezon turistleri için denize girmek pek cazip görünmüyor. Rüzgarın da etkisiyle sudan çıkıldığında hissedilen serinlik, plaj planlarını başka bahara erteliyor.

ALANYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI VAR MI?

İşte burası oldukça kritik. Havadurumuveradar platformu, pazar gecesini de kapsayabilecek bir "şiddetli hava durumu" uyarısı geçiyor.

Önümüzdeki gece için metrekareye 50 ile 100 mm arasında aşırı sürekli yağmur beklendiği ifade ediliyor. Alanya'nın engebeli arazi yapısı düşünüldüğünde, bu denli yoğun bir yağış sel ve heyelan riskini beraberinde getiriyor. Bölgedeki çiftçiler ve seracılar için de bu durum endişe verici.

ALANYA PAZAR GÜNÜ RÜZGAR NE KADAR ESECEK?

Beklenen yağışın aksine, rüzgar hızları düşük ve orta seviyelerde seyrediyor. Yandex verileri saniyede 5 ile 11 kilometre hızında esen bir rüzgar öngörüyor.

Rüzgarın yönü genellikle batıdan hafif esintiler şeklinde oluyor. Yani fırtına boyutunda bir rüzgar tehlikesi görünmüyor, asıl odaklanılması gereken konu birikecek olan yağmur suyu.

ALANYA'DA MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA HAVA DURUMU

Alanya, mayıs ayının başında turizm sezonuna yumuşak bir geçiş yapmaya başlar. Ancak bu geçiş dönemi, hava olaylarının da en değişken olduğu zamanlara denk geliyor.

Pazar günü beklenen serin hava, hafta sonu dinlencesi için Dim Çayı'na veya Alanya Kalesi'ne çıkmayı planlayan yerel halkın hevesini biraz kırıyor. Narenciye bahçeleri için de kontrolsüz şiddetli yağış zarar verici olabiliyor.

ALANYA'DA HAFTA SONU İÇİN ALTERNATİF KAPALI ALAN AKTİVİTELERİ NELER?

Açık hava planlarının suya düşme ihtimaline karşı gözler kapalı alanlara çevriliyor. Otel yönetimleri, misafirleri için alternatif kapalı alan aktivite planlamaları yapıyor.

Tarihi yerleri gezmek yerine müzeler veya kapalı çarşılar daha mantıklı bir tercih haline geliyor. Turizmciler, yağmurlu günlerde misafir memnuniyetini sağlamak için animasyon ve spa hizmetlerine ağırlık veriyor.

ALANYA BELEDİYESİ YAĞMURA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALDI?

Özellikle beklenen 50-100 mm'lik aşırı yağış uyarısı, yerel yönetimlerin de teyakkuza geçmesini gerektiriyor. Alanya Belediyesi'nin altyapı ve drenaj sistemleri bu tarz ani baskınlara karşı test ediliyor.

Acil durum ekipleri ve AFAD hazırlıklarının, olası su baskınlarına karşı koordineli bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Vatandaşların da özellikle dar ve virajlı yollarda trafik güvenliği açısından dikkatli olması isteniyor.