Orta Doğu’da yükselen savaş gerilimi, Antalya turizmini de etkiledi. Sektör temsilcileri Avrupa rezervasyonlarında yüzde 60-70’e varan yavaşlama olduğunu söylüyor. Turizmciler 2026 sezonu için temkinli konuşuyor.

2026 turizm sezonuna rekor beklentilerle hazırlanan Antalya turizmi, Orta Doğu’da başlayan savaşın ardından beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Turizm sektörü temsilcilerine göre son günlerde özellikle Avrupa pazarından gelen rezervasyon akışında ciddi bir yavaşlama yaşanıyor.

Turizmciler, savaşın oluşturduğu güvenlik algısı, artan uçuş maliyetleri ve petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tatil planlarının ertelendiğini belirtiyor. Antalya için sezon daha başlamadan ortaya çıkan bu tablo sektörde temkinli bir bekleyişe neden oldu.

REZERVASYON AKIŞINDA YÜZDE 60-70 DURAKLAMA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, savaş öncesinde turizmde oldukça olumlu bir tablo olduğunu ancak son gelişmelerle birlikte senaryonun değiştiğini söyledi.

Çek, özellikle Avrupa pazarından gelen rezervasyonların hızında ciddi düşüş olduğunu belirterek “Avrupa’dan rezervasyon akışında yüzde 60-70’e varan bir duruş görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizmciler için asıl dikkat çeken nokta ise iptallerden çok rezervasyonların yavaşlaması. Normalde bu dönemde hızlanan tatil planlarının şimdilik beklemeye alındığı belirtiliyor.

RUSYA PAZARINDA DA YAVAŞLAMA VAR

Antalya turizmi için önemli pazarlardan biri olan Rusya tarafında da benzer bir tablo görülüyor. Sektör temsilcileri Rus turist akışının tamamen durmadığını ancak rezervasyon hızının yaklaşık yüzde 50 oranında yavaşladığını ifade ediyor.

Turizmciler bu durumun geçici olabileceğini düşünüyor. Ancak savaşın uzaması halinde hem uçuş maliyetlerinin hem de paket tur fiyatlarının artabileceği değerlendiriliyor.

SAVAŞ VE PETROL FİYATLARI TURİZMİ ETKİLİYOR

Turizm sektörü temsilcileri, savaşın turizmi etkileyen iki önemli faktörü aynı anda tetiklediğine dikkat çekiyor: güvenlik algısı ve ekonomi.

Petrol fiyatlarının artması uçak biletlerini yükseltiyor. Bu durum doğrudan paket tur fiyatlarına yansıyor. Tatil maliyetleri yükseldikçe bazı turistler planlarını erteleyebiliyor.

Antalya’da özellikle aile turizmi ve paket tur sistemine dayalı işletmeler bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

DUBAİ’YE GİTMEYEN TURİST ANTALYA’YA GELİR Mİ?

Savaş nedeniyle Orta Doğu’daki bazı destinasyonlara uçuşların etkilenmesi, “turist Türkiye’ye yönelir mi?” sorusunu da gündeme getirdi.

Turizm sektörü temsilcileri bu beklentinin çok gerçekçi olmadığını düşünüyor. Çünkü Dubai ve benzeri destinasyonlara giden turist profilinin Antalya’daki kitle turizminden farklı olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle turizmciler, sezonun gidişatının büyük ölçüde bölgedeki siyasi gelişmelere bağlı olacağını söylüyor.

Sezona henüz iki ay gibi bir süre olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri, savaş ortamının kısa sürede sakinleşmesi halinde Antalya turizm sezonunun yeniden toparlanabileceğini dile getiriyor.

Şimdilik turizm sektörü beklemede. Oteller, acenteler ve tur operatörleri gelişmeleri yakından izliyor.

Bir turizmci sohbet sırasında şöyle dedi: “Rezervasyon iptali çok yok ama akış yavaşladı. İnsanlar bekliyor.”

Ve belki de en çok konuşulan cümle şu: sezon daha başlamadı.