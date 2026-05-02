Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken, gözler bu hafta oynanacak kritik Akdeniz Derbisi'ne çevrildi. Alanyaspor'un bu haftaki maçı yarın, yani 3 Mayıs 2026 Pazar günü komşu şehrin takımı Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak.

ALANYASPOR BU HAFTA HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK

Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Akdeniz Derbisi olarak bilinen bu mücadele, her iki takımın da ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor.

Deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak zorlu bir 90 dakikayı geride bırakan temsilcimiz, hız kesmeden Antalya deplasmanına odaklanmış durumda. Takım, bu zorlu virajdan puan veya puanlar çıkararak nefes almak istiyor.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Zorlu mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü sahne alacak. Hakem düdüğüyle başlayacak olan maçın saati konusunda farklı kaynaklarda 18:00 bilgisi öne çıkıyor.

Taraftarlar şimdiden maç saatini beklemeye başlarken, Alanya'daki spor kafelerinde de hazırlıklar hızlandı. Özellikle hafta sonuna denk gelmesi, maça olan ilgiyi daha da artırıyor ve esnafın yüzünü güldürüyor.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK

Karşılaşmaya Antalyaspor ev sahipliği yapıyor. Mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

Bu dev stadyum, Akdeniz Derbisi'nin coşkusunu kaldırmak için oldukça ideal bir atmosfere sahip. İki komşu şehrin futbolseverleri bu tribünlerde bir araya gelerek takımlarını destekleyecek.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmanın hakem kadrosu futbolseverler tarafından en çok merak edilen konulardan biri. Ancak şu an itibarıyla maçı yönetecek hakem ismi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Merkez Hakem Kurulu'nun bu kritik maça tecrübeli bir isim ataması bekleniyor. Zira derbi atmosferi her zaman yüksek tansiyonlu geçmeye aday oluyor.

ALANYASPOR SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA

Süper Lig puan tablosunda temsilcimiz Alanyaspor, şu ana kadar oynadığı 25 maçta topladığı 27 puanla 11. sırada yer alıyor. Rakip Antalyaspor ise 25 maçta 24 puanla 14. basamakta bulunuyor.

Aralarındaki puan farkının sadece 3 olması, bu maçın adeta bir "altı puanlık" mücadele olduğunu gösteriyor. Kazanan takım, alt sıralardan uzaklaşmak adına dev bir adım atmış olacak.

ALANYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM

Alanyaspor'un teknik direktörlük koltuğunda 22 Mart 2025 tarihinden bu yana João Pereira oturuyor. Portekizli çalıştırıcı, takımın taktiksel gelişimine büyük mesai harcıyor.

Rakip Antalyaspor'u ise 2 Ocak 2026'da göreve gelen Sami Uğurlu çalıştırıyor. İki teknik adamın satranç hamlelerini andıran taktik savaşları, derbinin seyrini doğrudan belirleyecek.

ALANYASPOR'UN KADROSUNDA SAKAT VE CEZALI OYUNCU VAR MI

Derbi öncesi Alanyaspor cephesinde bazı eksikler can sıkıyor. Takımın önemli isimlerinden Yusuf Özdemir spor mahkemesi cezası nedeniyle, İbrahim Kaya ise sakatlığından dolayı bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör João Pereira'nın bu eksiklerin yerine kimlere şans vereceği merak konusu. Geniş kadro rotasyonunda şans bulacak diğer isimler için bu durum büyük bir fırsat yaratıyor.

ALANYASPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDAKİ SON MAÇLARIN SONUÇLARI NEDİR

İki Akdeniz ekibi arasındaki rekabetin geçmişi oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu. İki takım arasında 8 Aralık 2025 tarihinde Alanya'da oynanan son karşılaşma 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Geçmiş yıllara baktığımızda, iki kulüp arasında Emre Akbaba ve Mbilla Etame gibi oyuncuların transfer trafiği yaşandığını da görüyoruz. Saha içi rekabet kadar saha dışı ilişkiler de her zaman sıcak kalıyor.

ALANYASPOR ANTALYA'YA NASIL GİDİLİR TARAFTAR OTOBÜSÜ VAR MI

Alanya'dan Antalya'ya gidecek taraftarlar için maç günü büyük bir hareketlilik bekleniyor.

Taraftar gruplarının kiraladığı özel otobüslerle stadyuma adeta çıkarma yapılması planlanıyor. Yolculuk boyunca yaşanacak coşku.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA NEREDEN CANLI İZLENİR

Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu üzerinden ekranlara gelecek maç, Alanya'daki kafe, restoran ve barlarda dev ekranlarda izlenebilecek.

Sahildeki mekanlardan mahalle aralarındaki kahvehanelere kadar her yerde gözler bu maçta olacak.

Bazen insan futbol izlerken sadece topun peşinden koşan yirmi iki kişiyi değil, kendi hayat gailesini de unutmak istiyor aslında, çayını yudumlarken dertlerinden uzaklaştığı o doksan dakikanın büyüsü bambaşka bir şey.

KADRO DEĞERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN FARK

İki takımın ekonomik büyüklükleri de derbi öncesi göze çarpan detaylardan. Alanyaspor'un toplam kadro değeri yaklaşık 30.85 milyon Euro seviyesinde hesaplanıyor.

Ev sahibi Antalyaspor'un kadro değeri ise 22.40 milyon Euro civarında bulunuyor. Temsilcimiz kağıt üzerinde daha değerli bir kadroya sahip olsa da, derbilerde sahaya yansıyan mücadelenin her şeyden önemli olduğu biliniyor.