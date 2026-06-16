Edinilen bilgilere göre operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Gözaltına alınan 20 kişiden 10'unun, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden ANSET bünyesinde çalışan personel olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında bazı belediye birimlerinde de inceleme yapıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik son dönemde yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce de çeşitli operasyonlar düzenlenmiş, belediye ve bağlı kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla birlikte operasyonun kapsamının netleşmesi bekleniyor.