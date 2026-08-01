Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yürütülen kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, alandaki yeni düzenlemelerle birlikte şehrin defin ihtiyacına uzun vadeli bir çözüm sunuluyor.

KAPASİTE 2028 YILINA KADAR GÜVENCE ALTINDA

Artan nüfusla birlikte mezarlık alanlarındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni defin adaları oluşturuldu. Yapılan güncel planlamalar sayesinde Kurşunlu Kent Mezarlığı'nın kapasitesinin 2028 yılına kadar yeterli hale getirildiği duyuruldu. Özdemir, bu planlamanın tamamlandığını belirterek, vatandaşların sevdiklerini daha düzenli ve güvenli bir ortamda ziyaret edebilmeleri için çalıştıklarını aktardı.

ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNDE NELER YAPILDI?

Sadece defin alanlarının genişletilmesiyle kalınmayan projede, geniş çaplı imalatlar da hayata geçirildi. Resmi açıklamaya göre, ziyaretçilerin ulaşımını ve kullanımını kolaylaştırmak için alana 31 bin metrekare parke döşemesi yapıldı. Olası su baskınlarını önlemek ve drenajı sağlamak adına ise 2 bin 500 metrelik yağmur suyu hattı inşa edildi.

MEZARLIK ZİYARETLERİ DAHA KONFORLU HALE GELDİ

Mezarlık ziyaretlerinin özellikle yoğun günlerde ve kış aylarında daha sorunsuz yapılabilmesi için aydınlatma ile su erişimi de güçlendirildi. Bu kapsamda bölgeye 100 adet aydınlatma direği yerleştirilirken, vatandaşların su ihtiyacını kolayca karşılayabilmesi için 123 yeni çeşme hizmete açıldı. Düzenleme ve altyapı çalışmalarının çok kısa bir süre içinde tamamen bitirilmesi bekleniyor.