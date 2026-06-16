Alanya’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintileri açıklandı. Elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 17 Haziran 2026 Çarşamba günü bazı mahallelerde enerji verilemeyecek.
Kesintilerin sabah saat 09.00’da başlaması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 16.00’da sona ermesi planlanıyor.
MAHMUTLAR’DA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK
Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak:
- Barbaros Caddesi
- D-400 Karayolu Üstü Bulvarı
- Barbaros Caddesi çevresi
- D-400 Karayolu Üstü güzergâhı
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek.
BIÇAKÇI VE ÜZÜMLÜ MAHALLELERİ DE LİSTEDE
Bakım çalışmaları nedeniyle Bıçakçı ve Üzümlü mahallelerinde de aynı saatler arasında enerji kesintisi yapılacak.
Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.
SARAY MAHALLESİ’NDE YATIRIM ÇALIŞMASI
Saray Mahallesi’nde ise yatırım çalışması nedeniyle planlı kesinti uygulanacak.
Elektrik verilemeyecek noktalar şunlar:
- Bahar Sokak
- Hoca Ahmet Yesevi çevresi
- 914 Sokak
Bu bölgelerde de kesintinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sürmesi bekleniyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların elektronik cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almaları, özellikle iş yerleri ve evlerde elektrikle çalışan sistemler konusunda hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.