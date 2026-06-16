Alanya’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı elektrik kesintileri açıklandı. Elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 17 Haziran 2026 Çarşamba günü bazı mahallelerde enerji verilemeyecek.

Kesintilerin sabah saat 09.00’da başlaması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 16.00’da sona ermesi planlanıyor.

MAHMUTLAR’DA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak:

Barbaros Caddesi

D-400 Karayolu Üstü Bulvarı

Barbaros Caddesi çevresi

D-400 Karayolu Üstü güzergâhı

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek.

BIÇAKÇI VE ÜZÜMLÜ MAHALLELERİ DE LİSTEDE

Bakım çalışmaları nedeniyle Bıçakçı ve Üzümlü mahallelerinde de aynı saatler arasında enerji kesintisi yapılacak.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

SARAY MAHALLESİ’NDE YATIRIM ÇALIŞMASI

Saray Mahallesi’nde ise yatırım çalışması nedeniyle planlı kesinti uygulanacak.

Elektrik verilemeyecek noktalar şunlar:

Bahar Sokak

Hoca Ahmet Yesevi çevresi

914 Sokak

Bu bölgelerde de kesintinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sürmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların elektronik cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almaları, özellikle iş yerleri ve evlerde elektrikle çalışan sistemler konusunda hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.