Alanya'da meydana gelen iş kazası, çalışma arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlardan gelen kaçak elektrik ihbarını değerlendirmek üzere Dim Çayı mevkiine giden CK Enerji Akdeniz Elektrik personeli, kontrol çalışması sırasında demir elektrik direğine çıktı.

Elektrik akımına kapıldı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan görevli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen elektrik personeli kurtarılamadı.

Cenazesi morga kaldırıldı

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden personelin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki ay önce baba olmuş

Hayatını kaybeden elektrik personelinin Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık iki ay önce baba olduğu öğrenildi. Acı haber ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.