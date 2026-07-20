Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Temmuz tarihi için Antalya ve çevresine dair güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık bir havanın etkili olması bekleniyor.

Gün içinde hissedilen en yüksek sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Gece saatlerinde ise termometrelerin en düşük 27 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Bölgedeki günlük yaşamı doğrudan etkileyen nem oranlarına dair veriler de paylaşıldı. Açıklanan rakamlara göre gün içindeki en düşük nem oranı yüzde 43, en yüksek nem oranı ise yüzde 68 seviyesinde seyredecek. Rüzgarın saatteki hızının ise ortalama 18 kilometre olacağı aktarıldı.

NEM ORANI VE BÖLGESEL ETKİLER

Antalya geneli için yapılan bu meteorolojik veriler, turizmin hareketli olduğu Alanya ve diğer sahil ilçelerinde de yakından takip ediliyor. Yüzde 68'lere varan nem değerlerinin özellikle kıyı şeridinde hissedilen sıcaklığı daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin bunaltıcı etkisine karşı önlem alınmasını öneriyor. Günün en yoğun güneş alan saatlerinde dışarıda bulunulmaması ve sıvı tüketimine özen gösterilmesi, hem yerel halk hem de tatilciler için büyük önem taşıyor.