Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akseki'nin Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasında çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kırbaş Orman İşletme Şefliğine ait 07 S 144 plakalı su ikmal aracı, Taşağıl–Akseki kara yolunda kaza geçirdi.

Personelin sağlık durumu iyi

Bölge Müdürlüğü, kazanın ardından araçta bulunan tüm personelin sağlık kontrollerinin yapıldığını ve ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Yeşil Vatan'ın korunması için görev yapan personele geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yangınla mücadele eden tüm ekiplere güvenli görev temennisinde bulunuldu.

Yangınla mücadele sürüyor

Öte yandan Akseki ilçesindeki orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları, kara ekipleri ve ilgili kurumların koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.