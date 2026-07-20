Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Kosovalı milli futbolcu Blerta Smaili ile resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, orta saha mevkisinde oynayan 24 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Uluslararası tecrübeye sahip futbolcunun yeni takımında 5 numaralı formayı terleteceği aktarıldı.

SÜPER LİG TECRÜBESİ BULUNUYOR

Kosova Kadın Milli Futbol Takımı'nın da kadrosunda yer alan Smaili, Türkiye liglerine yabancı bir isim değil. Orta saha oyuncusu, Trabzonspor'a imza atmadan önceki dönemde ligin ekiplerinden ABB Fomget'in başarısı için sahaya çıkmıştı.

KADIN FUTBOLUNDA REKABET NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Son yıllarda kulüplerin kadın futbol şubelerine yaptığı yatırımlar, ligdeki uluslararası transfer hareketliliğini doğrudan etkiliyor. Milli takım tecrübesi bulunan yabancı oyuncuların lige katılımı, hem takımların teknik kapasitesini yükseltiyor hem de şampiyonluk yarışındaki genel rekabet seviyesini artırıyor.